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«У своих ворот»

Сегодня, 18:02

РФС планирует провести розыгрыш Лиги легенд с марта по октябрь 2023 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) с апреля по октябрь 2023 года намерен провести розыгрыш Лиги легенд, в котором примут участие ветераны отечественных клубов, информирует ТАСС.

«В рамках Лиги легенд будет не больше восьми матчей. Он будут идти в синхронизации с календарем РПЛ — игры будут предшествовать матчам соперников в чемпионате России. Планируется, что матчи пройдут с апреля по октябрь 2023 года», — сказал собеседник агентства.

РФС в 2022 году провел два Матча легенд, в которых приняли участие бывшие футболисты «Зенита» и «Спартака». Первая встреча, прошедшая 8 июля в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Вторая игра состоялась 2 сентября в Москве, победили красно-белые (2:1).

Источник: https://tass.ru/sport/16848763

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

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30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
РФС
0
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