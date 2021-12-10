Известный журналист заявил, что вдова Яшина назвала ужасным фильм про легендарного вратаря
Известный советский журналист Сергей Шмитько в интервью «СЭ» вспомнил легендарного вратаря Льва Яшина и рассказал о словах его вдовы на фильм «Вратарь моей мечты».
— Яшин был нормальный мужик, очень спокойный. Мальчишкой прошедший войну. Стоявший на ящике у станка. Уже тогда начавший курить. Но как вошел в номенклатуру — все. Уже не выскользнешь. «Гагарин в космосе, Гаганова на производстве, Яшин в футболе!» Его фраза — «Мое дело — костьми греметь...»
— Общались часто?
— Довольно часто. Я из года в год ездил на весенние сборы в Сочи. Там чего только ни наслушаешься! Возвращаешься — в соседнем купе Яшин. У него удивительное было свойство...
— Это какое же?
— Какой при нем анекдот ни начнешь рассказывать — он тут же продолжит.
— Яшин?!
— Да! Говорю: «Лев Иванович, с вами невозможно разговаривать. Вы все знаете наперед». Я с Валентиной Тимофеевной, его супругой, старался осторожнее общаться — она женщина умная, журналист. Но после какой-то пресс-конференции под рюмочку подсаживаюсь: «Как вам фильм про Льва Ивановича?» Она оглянулась, склонилась над ухом — и шепотом: «Ужасно...»
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