Что грозит Широкову, избившему арбитра

Во вторник telegram-канал Baza сообщил о возбуждении уголовного дела против бывшего хавбека сборной России Романа Широкова, который ранее избил арбитра Никиту Данченкова.

По информации источника, полиция завела дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Согласно статье, умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности (ст. 115 ч. 1) наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 48 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 4 месяцев.

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, по политическим или идеологическим мотивам (ст. 115 ч.2) наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет. Также, по статье 115 ч.2 грозит наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев либо лишения свободы на срок до двух лет.