Бывший генеральный директор «Чертаново» рассказал о ходе судебного дела

Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин посетил матч 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

«Мое судебное дело? Медленно двигается. Куда — не знаю. Заседания проходят примерно раз в две недели. Какие-то прогнозы делать не могу. Думаю, все будет решаться в самый последний момент. Мы пока к защите еще не преступили», — отметил Ларин.

Ранее стало известно, что следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере.

В следственно-процессуальных документах отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452?094?543 рубля, а в 2020 году — 382?900?254 рубля.