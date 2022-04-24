В Сочи стартовал турнир «Стальная воля»

Кубок РФС «Стальная воля» стартовал в Сочи. С 23 по 28 апреля впервые в истории на 8 футбольных полях сыграют 70 команд, состоящих из 550 футболистов и 100 футболисток, представляющих 30 регионов России и Белоруссию.

Команды играют в шести дисциплинах:

· Футбол глухих (мужчины, женщины);

· Футбол лиц с ЦП (мужчины, юноши);

· Футбол слепых (мужчины, женщины — категории B1, B2 и B3);

· Футбол ампутантов (мужчины);

· Футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши);

· Футбол на электроколясках.

«Российский футбольный союз ведет системную работу в рамках программы по устойчивому развитию РФС. Никогда ранее так много футболистов с инвалидностью и ОВЗ не собиралось в одном месте. Помимо самого футбола мы приготовили для игроков много развлечений, направленных на социальную адаптацию. Это поможет им узнать что-то новое и найти новых друзей. В этом году в нашем фестивале участвуют не только российские, но и белорусские команды. Уверен, что в следующем году турнир получит еще большее международное представительство», — заявил руководитель проектного офиса РФС по устойчивому развитию Алексей Смертин.

После торжественной церемонии открытия состоялся гала-матч с участием тренерского штаба и руководства футбольного клуба «Сочи». Первый свисток, ознаменовавший начало турнира, дал арбитр ФИФА Кирилл Левников.