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Сегодня, 15:54

В Сочи стартовал турнир «Стальная воля»

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Кубок РФС «Стальная воля» стартовал в Сочи. С 23 по 28 апреля впервые в истории на 8 футбольных полях сыграют 70 команд, состоящих из 550 футболистов и 100 футболисток, представляющих 30 регионов России и Белоруссию.

Команды играют в шести дисциплинах:

· Футбол глухих (мужчины, женщины);

· Футбол лиц с ЦП (мужчины, юноши);

· Футбол слепых (мужчины, женщины — категории B1, B2 и B3);

· Футбол ампутантов (мужчины);

· Футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши);

· Футбол на электроколясках.

«Российский футбольный союз ведет системную работу в рамках программы по устойчивому развитию РФС. Никогда ранее так много футболистов с инвалидностью и ОВЗ не собиралось в одном месте. Помимо самого футбола мы приготовили для игроков много развлечений, направленных на социальную адаптацию. Это поможет им узнать что-то новое и найти новых друзей. В этом году в нашем фестивале участвуют не только российские, но и белорусские команды. Уверен, что в следующем году турнир получит еще большее международное представительство», — заявил руководитель проектного офиса РФС по устойчивому развитию Алексей Смертин.

После торжественной церемонии открытия состоялся гала-матч с участием тренерского штаба и руководства футбольного клуба «Сочи». Первый свисток, ознаменовавший начало турнира, дал арбитр ФИФА Кирилл Левников.

Источник: https://www.rfs.ru/news/215761

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Краснодар
Зенит

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26%

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Ф2 (-1.5)

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13%

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Алексей Смертин
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«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
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