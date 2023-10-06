Экс-директор «Мордовии»: «Стадион в Сараске постоянно в работе»
Бывший директор «Мордовии» Николай Левин рассказал, кто сейчас использует стадион «Мордовия Арена» вместимостью 44442 человека.«Почему простаивает? Там проходят соревнования, сейчас, например, Медиалига приедет. Играют юношеские команды, играют Мордовская футбольная лига — наверное, больше двадцати команд. Сейчас будет финал. Клубы здесь проводили сборы, проходило первенство России среди молодежных и юношеских команд. Понятно, что уровень хотелось бы повыше, но пока такой, юношеский. Стадион постоянно в работе», — цитирует «Спорт День за Днем» Левина.
«Мордовия» в августе 2020 года лишилась профессионального статуса. С сезона-2021/22 во втором дивизионе России стал играть клуб «Саранск».
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