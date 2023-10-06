Экс-директор «Мордовии»: «Стадион в Сараске постоянно в работе»

Бывший директор «Мордовии» Николай Левин рассказал, кто сейчас использует стадион «Мордовия Арена» вместимостью 44442 человека.

«Почему простаивает? Там проходят соревнования, сейчас, например, Медиалига приедет. Играют юношеские команды, играют Мордовская футбольная лига — наверное, больше двадцати команд. Сейчас будет финал. Клубы здесь проводили сборы, проходило первенство России среди молодежных и юношеских команд. Понятно, что уровень хотелось бы повыше, но пока такой, юношеский. Стадион постоянно в работе», — цитирует «Спорт День за Днем» Левина.

«Мордовия» в августе 2020 года лишилась профессионального статуса. С сезона-2021/22 во втором дивизионе России стал играть клуб «Саранск».