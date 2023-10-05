Академия «Динамо» провела «Дальневосточный кубок» по футболу с участием китайских команд

Транспортная группа FESCO и футбольная академия «Динамо» имени Л.И. Яшина провели международный турнир «Дальневосточный кубок».

В соревновании приняли участие юношеские команды из России и Китая. Победителями турнира стали футболисты клуба «Хануи» (Далянь, КНР), которые в финале обыграли команду владивостокского филиала академии «Динамо» со счетом 1:0.

Обладателем бронзовых медалей «Дальневосточного кубока» стала Приморская краевая школа олимпийского резерва, победившая в серии послематчевых пенальти «СКА-Хабаровск».

Всего в турнире, который проходил 3-4 октября на стадионе кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, приняли участие 8 команд, из них три китайские. Команды состояли из игроков 2008-2009 годов рождения.