Александр Плошник: «Кубани» нужен местный тренер. Например, Федор Щербаченко»

Рекордсмен «Кубани» по количеству игр Александр Плошник рассказал о ситуации в клубе. Вчера краснодарцы расстались с главным тренером Андреем Гордеевым.

— Когда только назначали Гордеева, нам обещали золотые игры, — вспомнил Плошник. — Мол, с этим тренером «Кубань» выйдет в еврокубки, так как он умеет хорошо с людьми работать. Туда-сюда... Но почему-то его быстро убрали. Я был на последней игре. Невыразительный футбол. Таким зрелищем людей на трибуны не привлечешь... Считаю, надо ставить самые высокие задачи. «Кубань» должна бороться за свое имя.

Что дальше? Даже не знаю. Не особо вникаю. Но со стороны могу сказать, что нужно привлекать людей, которые имеют отношение к клубу, которые здесь работали раньше. Они, наверное, могут что-то поменять. Например, Федор Щербаченко. Почему бы его не позвать? Он сейчас свободен. Наш человек. Пусть работает, он с душой подойдет к делу, в свое время выводил «Кубань» в первую лигу.