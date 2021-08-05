Еврокубковый урок для «Сочи». Для ничьей «Партизану» хватило одного момента

Сочинская команда не сумела сохранить победный счет в игре с сербами

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Первый матч

«Сочи» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 1:1 (0:0)

Голы: Нобоа, 66 — с пенальти (1:0). Рикарду Гомеш, 73 (1:1).

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Маргасов, Цаллагов (Ангбан, 81), Барач, Прохин, Родригу, Попов (Заика, 60), Бурмистров (Юсупов, 59), Нобоа, Дуганджич (Барсов, 81).

«Партизан» (Сербия): Попович, Вуячич, Живкович, Урошевич, Саничанин, Натхо (Йоич, 74), Пантич (Холендер, 74), Зджелар, Шчекич, Маркович (Лутовац, 74), Рикарду Гомеш (Милованович, 90).

Предупреждения: Урошевич, 35. Барач, 43. Вуячич, 63. Маркович, 65. Натхо, 67. Прохин, 71.

Судья: Мунтян (Молдавия).

5 августа. Сочи. Стадион «Фишт».

С еврокубками «барсы» знакомятся поступательно. Сначала размялись на представителе постсоветского пространства «Кешле». Теперь получили в соперники именитый клуб, который, правда, уже четыре года не становился чемпионом. Ушел Марко Николич, и «Црвена Звезда» перехватила звание гегемона в сербском футболе. Даже наставник «Партизана» Александр Станоевич накануне игры в «Сочи» говорил, что статус его команды в Европе выше, однако фаворита в этой паре нет.

По сути, о том же вел речь и Владимир Федотов, сделав акцент на том, что его команда должна заставить сербов ошибаться. Для начала, правда, подача того самого Марковича, который так и не стал звездой потратившего на него 25 миллионов евро «Ливерпуля», завершилась попаданием в перекладину. Но это все, что к перерыву сумели сделать периодически огрызавшиеся контратаками гости, а Нобоа смотрелся интереснее Натхо, с которым эквадорец пересекался в «Рубине» времен Курбана Бердыева.

В целом «Сочи» контролировал ход игры, демонстрируя уязвимость соперника. Временами случайно, как после навеса Дуганджича, когда мяч перелетел голкипера и врезался в штангу. Но чаще осмысленно и подготовленно. Однако результативно играющий на старте сезона Дуганджич не сумел отличиться в ситуации, которая немного напоминала ту, что принесла хорвату гол в Грозном. А классная комбинация веером с выводом на свободное пространство Терехова завершилась тем, что хавбек «барсов» убрал на замахе защитника, но бесхитростно пробил в голкипера.

Это те самые детали, которые могут решить судьбу противостояния. Мелочей при приблизительном равенстве сил быть не может, и даже фактор болельщиков способен сыграть свою роль. Пока краевой Роспотребнадзор и Минспорта не дают «Сочи» возможности сыграть со зрителями, хотя на выходных в Краснодаре «быки» играли перед пятью сотнями человек, а в ФНЛ на игру «Кубани» и «Спартака-2» допустили 300 человек.

В Белграде же черноморцев ждет полный стадион, и сербские фанаты могут создать такую атмосферу, в которой у игроков «Партизана» вырастут крылья за спиной, а соперник дрогнет. Впрочем, пока сочинцы не производят впечатления команды, которую можно напугать. До соперников такого уровня просто еще не дошло, а с «Партизаном» играть можно. И забивать ему — тоже, хотя без удачи не обошлось, так как сначала арбитр посчитал, что Вуячич выставил локоть перед штрафной. Однако помощник проявил инициативу, и молдавский рефери Дмитрий Мунтян, прислушавшись к ассистенту, указал на 11-метровую отметку.

«Сочи» забил с весьма спорного пенальти ?



Нарушение было за пределами штрафной, но арбитры решили поставить 11-метровый. Нобоа воспользовался шансом ?



Правда, «Партизан» легко отыгрался, и сейчас на табло — 1:1 ? pic.twitter.com/8GT0k2O2v9 — Матч ТВ (@MatchTV) August 5, 2021

Но даже если там случилась ошибка, на гол Нобоа «Сочи» наиграл, а тончайший пас Юсупова на Терехова стал одним из самых ярких эпизодов вечера. Тем обиднее хозяевам было пропускать ответный мяч в ситуации, которая на голевой момент никак не тянула. Даже с поправкой на то, как классно Маркович подсек мяч над головами сочинских защитников. Они могли остановить включение Рикарду Гомеша еще в центре штрафной, но проспали его рывок, а Прохин не успел перестроиться и позволил бомбардиру «Партизана» сыграть на опережение в районе дальней штанги.

В принципе на такие вещи обращали внимание еще в предыдущем раунде, когда игроки «Кешли» выжимали максимум из единичных эпизодов. Но если там наблюдалась разница в классе, то сейчас расклад сил иной, и через неделю «Партизан» будет совсем другим — смелым и более агрессивным и может не простить момента, упущенного в добавленное арбитром Тереховым время. В Белграде «Сочи» уже не будет фаворитом, однако с отменой правила выездного гола у подопечных Федотова больше возможностей сыграть по своему сценарию. Все по-прежнему в руках «барсов», хотя за упущенную победу очень обидно.