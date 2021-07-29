«Сочи» забил четыре мяча в Азербайджане и работает на рейтинг России. Но дальше будет труднее

Российский дебютант еврокубков показал в первом раунде стопроцентный результат.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Ответный матч

«Кешлы» (Азербайджан) — «Сочи» (Россия) — 2:4 (1:2)

Голы: Дуганджич, 21 (0:1). Сантос, 35 (1:1). Бурмистров, 38 (1:2). Гаджиев, 52 (2:2). Прохин, 70 (2:3). Дуганджич, 82 (2:4).

«Кешлы»: Намашко, Бойович, Гулиев (Юнанов, 79), Гыртымов (Магеррамлы, 67), Алиев, Салахлы, Гигаури, Гаджиев, Сантос, Нету (Ахундов, 72), Гудьяби.

«Сочи»: Заболотный, Терехов (Маммана, 85), Маргасов, Цаллагов (Заика, 71), Юрганов, Прохин, Родригу (Барач, 85), Бурмистров (Колмаков, 80), Ангбан, Воробьев (Барсов, 71), Дуганджич.

Предупреждения: Цаллагов, 68. Нету, 68. Ахундов, 78.

Судья: Шимусик (Белоруссия).

29 июля. Баку. Стадион «АСК Арена».

Первый матч — 0:3.

В прошлом — провальном для России — евросезоне кто-то рвал на голове волосы. Специалисты же, признавая негативную оценку, часто указывали на уникальность ситуации, когда два сезона разделили две недели, после чего отсутствие полноценных сборов наложилось на жесткий календарь. Если данная теория верна, у представителей РПЛ есть возможность доказать, что прошлогодний позор — не система. Однако ответ мы в любом случае получим уже по окончании групповых турниров, куда многим еще нужно пробиться.

В том числе и «Сочи», который в силу своего статуса и, соответственно, еврокубкового рейтинга оказался ровно в той же ситуации, что и «Уфа» в Лиге Европы три года назад. Тогда команда из башкирской столицы полтора месяца играла в режиме два матча в неделю. Прошла словенский «Домжале» и «Прогресс» из Люксембурга, но уже на пороге группового турнира споткнулась на «Рейнджерс» Стивена Джеррарда.

Как раз о предусматривающем три квалификационных раунда календаре перед европейским стартом говорил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов. А прилетев в Баку, он уже делал акцент на восстановлении игроков. Упоминал о кадровых сложностях, заставивших привлечь к тренировкам группу дублеров, и о том, что непривычное для черноморцев синтетическое покрытие заставит дать паузу тем, кому после травм противопоказана игра на искусственных полях. Благо добытая на прошлой неделе фора давала возможность для ротации.

Против «Кешлы», например, первый матч в сезоне провел защитник Юрганов, а в опорной зоне — опять же впервые — в стартовом составе появился ивуариец Ангбан. В концовке же свои минуты получил никогда не игравший на таком уровне 18-летний Колмаков. В то же время в заявке отсутствовал герой сочинской игры Нобоа, что автоматически снижало эффективность стандартных положений в исполнении российского клуба. Но и без них у гостей хватало козырей, которые давали основания говорить о преимуществе в классе.

Прежде всего, речь об активной игре на флангах. Преимущественно на левом, где доминировал Терехов. Как раз диагональ в его исполнении нашла на линии площади ворот Дуганджича, и открывшему счет хорвату оставалось головой переправить мяч в сетку. Но и это требовалось сделать, потому что реализация «барсов» периодически подводила. Воробьев, например, не использовал чистый выход один на один.

Еще один очевидный козырь «Сочи» — великолепная форма Бурмистрова и его широкий диапазон действий в атаке. Как в созидании, так и в завершении, что было продемонстрировано вернувшим гостям лидерство в счете классным дальним ударом и оказавшимся победным голевым пасом. В обоих случаях стоило отметить наличие той высокой мотивации, о которой накануне говорил Федотов. Тем более лишних очков в изрядно похудевшем рейтинге России в таблице коэффициентов УЕФА не бывает.

Реакция на первый пропущенный гол получилась идеальной — равным счет оставался менее трех минут. Вместе с тем сочинцы лишний раз убедились, что в еврокубках даже один просчет может обойтись дорого. Стоило оголить зону на правом фланге, как Гаджиев нашел там набравшего скорость Филипе Сантоса, и бразилец издевательски легко разобрался со своим соотечественником Родригау.

Очевидно же, что уже в следующем раунде уровень соперников будет выше. И таких Сантосов, способных пройти перед штрафной нескольких оппонентов и переправить мяч на во второй раз сравнявшего счет Гаджиева, может быть по несколько человек на команду. Независимо от того, кто из пары ДАК — «Партизан» достанется российскому клубу. За сербов, которые выиграли в первом матче 1:0, к примеру, играют наш старый знакомый Натхо и ездивший на Евро-2020 в составе сборной Венгрии Холендер.

Но все это будет потом, а в Азербайджане все закончилось на мажорной ноте — подключением в атаку Прохина и его неожиданным для вратаря ударом с острого угла. Вторая в игре голевая комбинация Терехова и Дуганджича — это уже эффектная точка. Или запятая, потому что продолжение последует уже на следующей неделе.