Рейтинг УЕФА: российские команды выступают стабильно плохо. Вторая неделя на 34-м месте
Очень стеснительно повели себя в 3-м отборочном раунде Лиги конференций два представителя России. Выиграли бы свои матчи — не было бы так грустно при взгляде на таблицу коэффициентов, где нас догоняют шотландцы, еще вчера терпевшие бедствие и барахтавшиеся во втором десятке.
Так устроен подсчет рейтинговых очков, что расслабляться нельзя. Еще вчера ты был близок к элите, уверенно чувствовал себя на шестом месте, но вдруг проснулся только седьмым, потом опустился еще на одно место, но вскоре можешь потерять и его. А в следующем году почти наверняка окажешься в середине второго десятка. Значит, придется барахтаться — как тем шотландцам.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
0
|
4
|
4
|
2. Сочи
|
ЛК
|
2,5
|
0
|
2,5
|
3. Рубин
|
ЛК
|
0,5
|
0
|
0,5
|
4. Локомотив
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
|
Спартак
|
ЛЧ
|
0
|
0
|
0
Всего: 7 очков, 5 команд, коэффициент 1,400, 34-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)
|
1. Англия
|
67,855
|
2. Испания
|
60,856
|
3. Германия
|
51,427
|
4. Италия
|
46,14
|
5. Португалия
|
32,8
|
6. Франция
|
31,665
|
7. Голландия
|
29,2
|
8. Шотландия
|
26,3
|
9. Бельгия
|
22,7
|
10. Украина
|
20,8
|
11. Сербия
|
19,625
|
12. Австрия
|
19,4
|
13. Хорватия
|
18,4
|
14. Россия
|
17,982
|
15. Норвегия
|
17,5
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.
Без учета результата матча «Санта-Клара» — «Олимпия» Л.
Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)
|Страна
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|21/22
|Очки
|Сумма
|Клубы
|1. Англия
|20,071
|22,642
|18,571
|24,357
|2,285
|16
|87,926
|7 (7*)
|2. Испания
|19,714
|19,571
|18,928
|19,5
|2,857
|20
|80,57
|7 (7)
|3. Италия
|17,333
|12,642
|14,928
|16,285
|2,285
|16
|63,473
|7 (7)
|4. Германия
|9,857
|15,214
|18,714
|15,214
|2,285
|16
|61,284
|7 (7)
|5. Франция
|11,5
|10,583
|11,666
|7,916
|1,5
|9
|43,165
|6 (6)
|6. Португалия
|9,666
|10,9
|10,3
|9,6
|2
|12
|42,466
|6 (6)
|7. Голландия
|2,9
|8,6
|9,4
|9,2
|2
|10
|32,1
|5 (5)
|8. Россия
|12,6
|7,583
|4,666
|4,333
|1,4
|7
|30,582
|5 (5)
|9. Шотландия
|4
|6,75
|9,75
|8,5
|1,3
|6,5
|30,3
|5 (5)
|10. Австрия
|9,75
|6,2
|5,8
|6,7
|0,7
|3,5
|29,15
|5 (4)
|11. Украина
|8
|5,6
|7,2
|6,8
|1,2
|6
|28,8
|5 (4)
|12. Сербия
|6,375
|6
|6
|5,5
|2,125
|8,5
|26
|4 (4)
|13. Бельгия
|2,6
|7,8
|7,6
|6
|1,3
|6,5
|25,3
|5 (5)
|14. Хорватия
|5,125
|5,75
|4,375
|5,9
|2,375
|9,5
|23,525
|4 (3)
|15. Швейцария
|6,5
|3,9
|6,4
|5,125
|1,5
|6
|23,425
|4 (3)
|16. Кипр
|7
|6,125
|5,125
|4
|1
|4
|23,25
|4 (3)
|17. Турция
|6,8
|5,5
|5
|3,1
|1,6
|8
|22
|5 (5)
|18. Чехия
|5,5
|6,5
|2,5
|6,6
|0,8
|4
|21,9
|5 (4)
|19. Норвегия
|4
|5,375
|3,75
|6,5
|1,875
|7,5
|21,5
|4 (3)
|20. Греция
|5,1
|5,1
|4,9
|5,1
|1,125
|4,5
|21,325
|4 (2)
|21. Дания
|5,25
|4,875
|5,125
|4,125
|0,9
|4,5
|20,275
|5 (4)
|22. Швеция
|5,375
|4,125
|5,75
|2,5
|2,375
|9,5
|20,125
|4 (3)
|23. Израиль
|5,625
|2,625
|2,375
|7
|2
|8
|19,625
|4 (3)
|24. Болгария
|4
|4
|4,125
|4
|1,875
|7,5
|18
|4 (3)
|25. Румыния
|2,9
|2,375
|5,875
|3,75
|1,5
|6
|16,4
|4 (1)
|26. Венгрия
|1,625
|3,25
|4,5
|4,25
|2,25
|9
|15,875
|4 (2)
|27. Казахстан
|4,25
|4,25
|3,375
|1
|1,75
|7
|14,625
|4 (4)
|28. Словения
|4,625
|3,125
|2
|2,25
|2,25
|9
|14,25
|4 (3)
|29. Польша
|2,875
|2,25
|2,125
|4
|2,75
|11
|14
|4 (3)
|30. Азербайджан
|4,375
|2,375
|3,375
|2,5
|1,25
|5
|13,875
|4 (2)
|31. Словакия
|1,875
|5,125
|3
|1,5
|2,125
|8,5
|13,625
|4 (3)
|32. Белоруссия
|3,25
|5
|2,5
|1,5
|0,25
|1
|12,5
|4 (0)
|33. Литва
|2,375
|2,625
|1,625
|1,625
|1,625
|6,5
|9,875
|4 (1)
|34. Босния
|1,375
|2
|1,5
|2,625
|1,625
|6,5
|9,125
|4 (1)
|35. Люксембург
|0,875
|2,625
|3
|1
|1
|4
|8,5
|4 (1)
|36. Латвия
|0,75
|1,625
|2,25
|1,375
|2,25
|9
|8,25
|4 (2)
|37. Косово
|0
|2,5
|1,5
|1,833
|2,333
|7
|8,166
|3 (1)
|38. Албания
|2,625
|1
|0,75
|2
|1,625
|6,5
|8
|4 (2)
|39. Ирландия
|1,125
|1
|1,25
|1,875
|2,625
|10,5
|7,875
|4 (3)
|40. Молдавия
|2,75
|1,125
|0,75
|1,375
|1,875
|7,5
|7,875
|4 (1)
|41. Сев.Ирландия
|0,75
|0,5
|2,375
|2,833
|1,375
|5,5
|7,833
|4 (2)
|42. Армения
|0,625
|1,5
|2,75
|1,375
|1,25
|5
|7,5
|4 (1)
|43. Финляндия
|1,25
|0,875
|1,625
|1,375
|2,125
|8,5
|7,25
|4 (2)
|44. Мальта
|1,375
|1,5
|0,75
|1,5
|1,875
|7,5
|7
|4 (1)
|45. Сев.Македония
|3,125
|1
|0,5
|1,75
|0,625
|2,5
|7
|4 (0)
|46. Фареры
|0,75
|1,125
|1,125
|2,75
|1,166
|3,5
|6,916
|3 (1)
|47. Грузия
|0,125
|1,625
|2,25
|1,75
|1,125
|4,5
|6,875
|4 (1)
|48. Лихтенштейн
|2
|1,5
|2,5
|0,5
|0
|0
|6,5
|1 (0)
|49. Уэльс
|0,5
|1
|1
|1,5
|1,5
|6
|5,5
|4 (1)
|50. Исландия
|1,125
|1,5
|0,625
|0,625
|1,5
|6
|5,375
|4 (1)
|51. Гибралтар
|0,5
|1
|1
|1,666
|0,75
|3
|4,916
|4 (1)
|52. Черногория
|1,125
|0,375
|1
|1,625
|0,75
|3
|4,875
|4 (0)
|53. Эстония
|0,625
|0,5
|0,875
|1,375
|1,333
|4
|4,708
|3 (1)
|54. Андорра
|0,166
|0,833
|1,5
|0,666
|1,5
|4,5
|4,665
|3 (0)
|55. Сан-Марино
|0,166
|0,5
|0
|0,5
|0,166
|0,5
|1,332
|3 (0)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.
Без учета результата матча «Санта-Клара» — «Олимпия» Л.
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