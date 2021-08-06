Рейтинг УЕФА: российские команды выступают стабильно плохо. Вторая неделя на 34-м месте

«Сочи» и «Рубин», сыграв вничью, принесли в общую копилку только одно очко. «Спартак» не сделал и этого. Россия осталась в сезоне-2021/22 в середине четвертого десятка.

Очень стеснительно повели себя в 3-м отборочном раунде Лиги конференций два представителя России. Выиграли бы свои матчи — не было бы так грустно при взгляде на таблицу коэффициентов, где нас догоняют шотландцы, еще вчера терпевшие бедствие и барахтавшиеся во втором десятке.

Так устроен подсчет рейтинговых очков, что расслабляться нельзя. Еще вчера ты был близок к элите, уверенно чувствовал себя на шестом месте, но вдруг проснулся только седьмым, потом опустился еще на одно место, но вскоре можешь потерять и его. А в следующем году почти наверняка окажешься в середине второго десятка. Значит, придется барахтаться — как тем шотландцам.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Зенит ЛЧ 0 4 4 2. Сочи ЛК 2,5 0 2,5 3. Рубин ЛК 0,5 0 0,5 4. Локомотив ЛЕ 0 0 0 Спартак ЛЧ 0 0 0

Всего: 7 очков, 5 команд, коэффициент 1,400, 34-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием состояли из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия 67,855 2. Испания 60,856 3. Германия 51,427 4. Италия 46,14 5. Португалия 32,8 6. Франция 31,665 7. Голландия 29,2 8. Шотландия 26,3 9. Бельгия 22,7 10. Украина 20,8 11. Сербия 19,625 12. Австрия 19,4 13. Хорватия 18,4 14. Россия 17,982 15. Норвегия 17,5

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Без учета результата матча «Санта-Клара» — «Олимпия» Л.

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Очки Сумма Клубы 1. Англия 20,071 22,642 18,571 24,357 2,285 16 87,926 7 (7*) 2. Испания 19,714 19,571 18,928 19,5 2,857 20 80,57 7 (7) 3. Италия 17,333 12,642 14,928 16,285 2,285 16 63,473 7 (7) 4. Германия 9,857 15,214 18,714 15,214 2,285 16 61,284 7 (7) 5. Франция 11,5 10,583 11,666 7,916 1,5 9 43,165 6 (6) 6. Португалия 9,666 10,9 10,3 9,6 2 12 42,466 6 (6) 7. Голландия 2,9 8,6 9,4 9,2 2 10 32,1 5 (5) 8. Россия 12,6 7,583 4,666 4,333 1,4 7 30,582 5 (5) 9. Шотландия 4 6,75 9,75 8,5 1,3 6,5 30,3 5 (5) 10. Австрия 9,75 6,2 5,8 6,7 0,7 3,5 29,15 5 (4) 11. Украина 8 5,6 7,2 6,8 1,2 6 28,8 5 (4) 12. Сербия 6,375 6 6 5,5 2,125 8,5 26 4 (4) 13. Бельгия 2,6 7,8 7,6 6 1,3 6,5 25,3 5 (5) 14. Хорватия 5,125 5,75 4,375 5,9 2,375 9,5 23,525 4 (3) 15. Швейцария 6,5 3,9 6,4 5,125 1,5 6 23,425 4 (3) 16. Кипр 7 6,125 5,125 4 1 4 23,25 4 (3) 17. Турция 6,8 5,5 5 3,1 1,6 8 22 5 (5) 18. Чехия 5,5 6,5 2,5 6,6 0,8 4 21,9 5 (4) 19. Норвегия 4 5,375 3,75 6,5 1,875 7,5 21,5 4 (3) 20. Греция 5,1 5,1 4,9 5,1 1,125 4,5 21,325 4 (2) 21. Дания 5,25 4,875 5,125 4,125 0,9 4,5 20,275 5 (4) 22. Швеция 5,375 4,125 5,75 2,5 2,375 9,5 20,125 4 (3) 23. Израиль 5,625 2,625 2,375 7 2 8 19,625 4 (3) 24. Болгария 4 4 4,125 4 1,875 7,5 18 4 (3) 25. Румыния 2,9 2,375 5,875 3,75 1,5 6 16,4 4 (1) 26. Венгрия 1,625 3,25 4,5 4,25 2,25 9 15,875 4 (2) 27. Казахстан 4,25 4,25 3,375 1 1,75 7 14,625 4 (4) 28. Словения 4,625 3,125 2 2,25 2,25 9 14,25 4 (3) 29. Польша 2,875 2,25 2,125 4 2,75 11 14 4 (3) 30. Азербайджан 4,375 2,375 3,375 2,5 1,25 5 13,875 4 (2) 31. Словакия 1,875 5,125 3 1,5 2,125 8,5 13,625 4 (3) 32. Белоруссия 3,25 5 2,5 1,5 0,25 1 12,5 4 (0) 33. Литва 2,375 2,625 1,625 1,625 1,625 6,5 9,875 4 (1) 34. Босния 1,375 2 1,5 2,625 1,625 6,5 9,125 4 (1) 35. Люксембург 0,875 2,625 3 1 1 4 8,5 4 (1) 36. Латвия 0,75 1,625 2,25 1,375 2,25 9 8,25 4 (2) 37. Косово 0 2,5 1,5 1,833 2,333 7 8,166 3 (1) 38. Албания 2,625 1 0,75 2 1,625 6,5 8 4 (2) 39. Ирландия 1,125 1 1,25 1,875 2,625 10,5 7,875 4 (3) 40. Молдавия 2,75 1,125 0,75 1,375 1,875 7,5 7,875 4 (1) 41. Сев.Ирландия 0,75 0,5 2,375 2,833 1,375 5,5 7,833 4 (2) 42. Армения 0,625 1,5 2,75 1,375 1,25 5 7,5 4 (1) 43. Финляндия 1,25 0,875 1,625 1,375 2,125 8,5 7,25 4 (2) 44. Мальта 1,375 1,5 0,75 1,5 1,875 7,5 7 4 (1) 45. Сев.Македония 3,125 1 0,5 1,75 0,625 2,5 7 4 (0) 46. Фареры 0,75 1,125 1,125 2,75 1,166 3,5 6,916 3 (1) 47. Грузия 0,125 1,625 2,25 1,75 1,125 4,5 6,875 4 (1) 48. Лихтенштейн 2 1,5 2,5 0,5 0 0 6,5 1 (0) 49. Уэльс 0,5 1 1 1,5 1,5 6 5,5 4 (1) 50. Исландия 1,125 1,5 0,625 0,625 1,5 6 5,375 4 (1) 51. Гибралтар 0,5 1 1 1,666 0,75 3 4,916 4 (1) 52. Черногория 1,125 0,375 1 1,625 0,75 3 4,875 4 (0) 53. Эстония 0,625 0,5 0,875 1,375 1,333 4 4,708 3 (1) 54. Андорра 0,166 0,833 1,5 0,666 1,5 4,5 4,665 3 (0) 55. Сан-Марино 0,166 0,5 0 0,5 0,166 0,5 1,332 3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.

Без учета результата матча «Санта-Клара» — «Олимпия» Л.