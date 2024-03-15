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15 марта, 16:14

Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций: ПАОК сыграет с «Брюгге», «Астон Вилла» — с «Лиллем»

Стали известны пары 1/4 финала Лиги конференций
Ана Горшкова
Корреспондент
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Жеребьевка Лиги конференций.
Фото Reuters

В пятницу, 15 марта, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги конфренций-2023/24.

Финалист прошлогоднего турнира «Фиорентина» сыграет с «Викторией Пльзень», «Астон Вилла» встретится с «Лиллем», ПАОК — с «Брюгге», а «Олимпиакос» — с «Фенербахче».

Пары 1/4 финала Лиги конференций

«Брюгге» (Бельгия) — ПАОК (Греция)

«Олимпиакос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция)

«Астон Вилла» (Англия) — «Лилль» (Франция)

«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Фиорентина» (Италия)

В 1/2 финала Лиги конференций встретятся: победители пар «Астон Вилла» — «Лилль» / «Олимпиакос» — «Фенербахче», и «Виктория Пльзень» — «Фиорентина» / «Брюгге» — ПАОК.

Первые матчи четвертьфинала Лиги конференций пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля. Полуфиналы турнира будут сыграны 2 и 9 мая. Финал Лиги конференций пройдет 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах.

Ране стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Брюгге
ФК Виктория (Пльзень)
ФК Лилль
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК ПАОК
ФК Фенербахче
ФК Фиорентина
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