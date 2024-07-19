Тренер «Урарту» — о выступлении в Лиге конференций: «Понимаем нашу силу и сложности, которые предстоят»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» подвел итоги ответного матча 1-го отборочного раунда Лиги конференций против «Калева» из Таллина (2:0).

«Мы идем от игры к игре. Понимаем нашу силу, сложности, которые нам предстоят. Готовимся к следующему раунду», — сказал Гунько «СЭ».

Дубль оформил нападающий Микаел Мирзоян. Российский форвард Иван Игнатьев отметился результативной передачей.

Первая встреча завершилась победой «Урарту» со счетом 2:1. По сумме двух встреч (4:1) армянский клуб пробился в следующий квалификационный раунд Лиги конференций.