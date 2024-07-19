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Сегодня, 18:59

В «Урарту» оценили голевую передачу Игнатьева: «У него все еще впереди»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» оценил выступление нападающего Ивана Игнатьева в ответном матче против «Калева» (2:0) в первом раунде отбора Лиги Конференций.

«Иван только начинает играть. Получил 45 минут. Думаю, что у него все еще впереди», — сказал Гунько «СЭ».

Игнатьев в матче с «Калевом» отметился результативной передачей. Дубль оформил нападающий Микаел Мирзоян.

Первая встреча завершилась победой «Урарту» со счетом 2:1. По сумме двух встреч (4:1) армянский клуб пробился в следующий квалификационный раунд Лиги конференций.

&laquo;Урарту&raquo; после победы. Игнатьев помог команде Гунько голевым пасом, драма «Актобе» Парфенова, шок для белорусской «Ислочи»

Дмитрий Гунько
Иван Игнатьев
ФК Урарту
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