Деменко считает, что ПАОК Оздоева может пройти «Брюгге» в Лиге конференций

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко оценил шансы ПАОКа выйти в 1/2 финала Лиги конференций. В четвертьфинале греческий клуб сыграет с «Брюгге».

«Все проходимы. Очень многое зависит от того, как команды подойдут в физическом и психологическом состоянии. Опять же, чем ближе будут такие матчи, тем важнее все это будет. Но «Брюгге» более опытная команда, что и говорить», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги конференций пройдет 29 мая в Афинах (Греция) на стадионе «Айя-София».