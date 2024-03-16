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16 марта, 16:11

Деменко считает, что ПАОК Оздоева может пройти «Брюгге» в Лиге конференций

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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко оценил шансы ПАОКа выйти в 1/2 финала Лиги конференций. В четвертьфинале греческий клуб сыграет с «Брюгге».

«Все проходимы. Очень многое зависит от того, как команды подойдут в физическом и психологическом состоянии. Опять же, чем ближе будут такие матчи, тем важнее все это будет. Но «Брюгге» более опытная команда, что и говорить», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 11 апреля, ответные игры состоятся 18 апреля. Финал Лиги конференций пройдет 29 мая в Афинах (Греция) на стадионе «Айя-София».

Источник: «Газета.Ru»
Магомед Оздоев
Максим Деменко
Футбол
Лига конференций
ФК Брюгге
ФК ПАОК
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