Тбилисское «Динамо» проиграло черногорскому «Морнару» в квалификации Лиги конференций

«Динамо» Тбилиси не смогло выйти во второй раунд квалификации Лиги конференций.

Грузинский клуб дома сыграл вничью с черногорским «Морнаром» в ответном матче первого раунда — 1:1. С 20-й минуты хозяева играли вдесятером после удаления хавбека Николая Угрехелидзе.

Первая игра завершилась победой черногорского клуба — 2:1.

По сумме двух встреч «Морнар» одержал победу со счетом 3:2. Во втором раунде черногорцы сыграют с сербским клубом «Раднички».