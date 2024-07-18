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Сегодня, 22:32

Тбилисское «Динамо» проиграло черногорскому «Морнару» в квалификации Лиги конференций

Руслан Минаев
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«Динамо» Тбилиси не смогло выйти во второй раунд квалификации Лиги конференций.

Грузинский клуб дома сыграл вничью с черногорским «Морнаром» в ответном матче первого раунда — 1:1. С 20-й минуты хозяева играли вдесятером после удаления хавбека Николая Угрехелидзе.

Первая игра завершилась победой черногорского клуба — 2:1.

По сумме двух встреч «Морнар» одержал победу со счетом 3:2. Во втором раунде черногорцы сыграют с сербским клубом «Раднички».

Лига конференций. 1-й отборочный раунд
18 июл, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Динамо Тб
1:1
Морнар

Лига конференций
ФК Динамо (Тбилиси)
1
0
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