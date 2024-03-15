15 марта в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24.

Действующий победитель турнира «Манчестер Сити» встретится с «Реалом», «Арсенал» сыграет с «Баварией», «Атлетико» — с «Боруссией», а «ПСЖ» — с «Барселоной».

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Реал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания)

В 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют: победители пар «Атлетико» — «Боруссия» и «ПСЖ» — «Барселона», «Арсенал» — «Бавария» и «Реал» — «Манчестер Сити».

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9 и 10 апреля, а ответные — 16 и 17 апреля.

Полуфиналы будут сыграны 30 апреля и 1 мая, а также 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне 1 июня.