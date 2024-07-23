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УЕФА дисквалифицировал украинский «Днепр-1» из Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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УЕФА дисквалифицировал украинский «Днепр-1», находящийся на грани банкротства, из Лиги конференций, сообщается на сайте организации.

Клубу присудили два технических поражения в матчах против венгерской «Академии Пушкаша» во втором квалификационном раунде турнира.

Ранее клуб вывели из числа участников Украинской премьер-лиги. «Днепр-1», основанный в 2015 году, находится на грани банкротства и может прекратить свое существование.

Футбол
ФК Днепр-1
УЕФА
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