УЕФА дисквалифицировал украинский «Днепр-1» из Лиги конференций

УЕФА дисквалифицировал украинский «Днепр-1», находящийся на грани банкротства, из Лиги конференций, сообщается на сайте организации.

Клубу присудили два технических поражения в матчах против венгерской «Академии Пушкаша» во втором квалификационном раунде турнира.

Ранее клуб вывели из числа участников Украинской премьер-лиги. «Днепр-1», основанный в 2015 году, находится на грани банкротства и может прекратить свое существование.