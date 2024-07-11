Российские футболисты «Урарту» не получили визы на матч в Эстонию

Российские футболисты армянского «Урарту» не получили визы на гостевой матч против эстонского «Калева» в первом раунде квалификации Лиги конференций.

Об этом сообщил главный тренер команды Дмитрий Гунько.

«Они, клуб и все мы до последнего момента ожидали, что они получат разрешение на въезд. На данный момент этого разрешения нет, поэтому ни один футболист участия в игре не примет», — сказал Гунько пресс-службе клуба.

За «Урарту» выступают россияне Александр Мелихов, защитник Александр Пуцко, полузащитники Олег Поляков и Антон Килин, нападающие Леон Сабуа и Иван Игнатьев.

Первый матч между «Калевом» и «Урарту» пройдет 11 июля. Начало — в 19.30 по московскому времени. Ответная игра состоится в Армении 18 июля.