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Сегодня, 15:25

В «Урарту» заявили, что российские игроки и тренеры получили визы для участия в матче против чешского клуба

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Урарту» Лусине Арутюнян заявила «СЭ», что российские игроки и тренеры команды получили визы для участия в гостевом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против чешского клуба «Баник Острава».

Ранее российские футболисты армянского «Урарту» не получили визы на гостевой матч против эстонского «Калева» в 1-м раунде квалификации Лиги конференций, который проходил 11 июля.

«Российские игроки, как и тренеры команды с российским гражданством, получили визы и будут вместе с командой, за исключением тех, у кого на данный момент травмы», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Баник Остравом» и «Урарту» пройдет 25 июля.

Футбол
Лига конференций
ФК Урарту
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