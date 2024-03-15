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15 марта, 06:13

Эмери — о выходе в четвертьфинал: «Этого недостаточно. Я хочу больше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Унаи Эмери.
Фото Reuters

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Аяксом» (4:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций.

«Я счастлив. Мы сыграли очень хорошо, сделали то, что планировали. Мы навязали свою игру и держали соперника на поводке. Мы играли с положительной энергией. Конечно, после красной карточки стало легче, но я считаю, что в первом тайме мы играли так же хорошо.

Этого недостаточно. Я хочу больше. Я уважаю всех наших соперников и постоянно хочу чему-то учиться. Я добился больших успехов в Европе, и теперь хочу стать успешным здесь, в «Астон Вилле». Конечно, мы мечтаем о трофее, но пока просто смотрим на следующего соперника», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2040303--aston-villa-vs-ajax/
Футбол
Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Аякс
Унаи Эмери
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