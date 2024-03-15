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15 марта, 15:13

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: «Рома» встретится с «Миланом», «Аталанта» — с «Ливерпулем»

Определились пары четвертьфинала Лиги Европы
Ана Горшкова
Корреспондент
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Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
Фото Reuters

В пятницу, 15 марта, в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы-2023/24.

Финалист прошлогоднего турнира «Рома» сыграет с «Миланом», «Ливерпуль» встретится с «Аталантой», «Байер» — с «Вест Хэмом», а «Бенфика» — с «Марселем».

Пары 1/4 финала Лиги Европы

«Милан» (Италия) — «Рома» (Италия)

«Ливерпуль» (Англия) — «Аталанта» (Италия)

«Байер» (Германия) — «Вест Хэм» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Марсель» (Франция)

В 1/2 финала Лиги Европы встретятся: победители пар «Бенфика» — «Марсель» / «Ливерпуль» — «Аталанта», и «Милан» — «Рома» / «Байер» — «Вест Хэм».

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 апреля, ответные — 18 апреля. Полуфиналы будут сыграны 2 и 9 мая. Финал Лиги Европы состоится 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».

Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Эрлин Холанн. Лига чемпионов: кто с кем сыграет в 1/4 финала. Онлайн-трансляция жеребьевки еврокубков

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
ФК Бенфика
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Марсель
ФК Милан
ФК Рома
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