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Сегодня, 20:03

Голевая передача Игнатьева помогла «Урарту» обыграть «Калев» в квалификации Лиги конференций

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Армянский «Урарту» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги конференций обыграл «Калев» из Таллина со счетом 2:0.

Дубль оформил нападающий Микаел Мирзоян. Российский форвард Иван Игнатьев отметился результативной передачей во втором голе.

Первая встреча завершилась победой «Урарту» со счетом 2:1. По сумме двух встреч (4:1) армянский клуб пробился в следующий квалификационный раунд Лиги конференций.

Иван Игнатьев
Футбол
ФК Урарту
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