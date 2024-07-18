Голевая передача Игнатьева помогла «Урарту» обыграть «Калев» в квалификации Лиги конференций

Армянский «Урарту» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги конференций обыграл «Калев» из Таллина со счетом 2:0.

Дубль оформил нападающий Микаел Мирзоян. Российский форвард Иван Игнатьев отметился результативной передачей во втором голе.

Первая встреча завершилась победой «Урарту» со счетом 2:1. По сумме двух встреч (4:1) армянский клуб пробился в следующий квалификационный раунд Лиги конференций.