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Защитник «Лестера»: «В матчах с командами Моуринью очень трудно отыгрываться»

Защитник «Лестера» Эванс заявил, что после пропущенного мяча от «Ромы» команда не смогла вернуться в игру
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Лестера» Джонни Эванс прокомментировал поражение от «Ромы» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

«В матчах с командами Моуринью очень трудно отыгрываться. «Стандарт» стал для нас проблемой. После пропущенного мяча мы так и не вернулись в игру», — приводит слова Эванса сайт УЕФА.

В первой игре, которая прошла в Англии, команды сыграли вничью (1:1). По сумме двех матчей (2:1) в финал прошла «Рома». В другом полуфинале «Фейеноорд» переиграл «Марсель» (3:2).

Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033448--roma-vs-leicester/updates/
Футбол
Лига конференций
ФК Лестер
ФК Рома
Жозе Моуринью
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