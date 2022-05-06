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Сегодня, 07:31

Абрахам, Перес, Траунер и Фофана претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций. В список претендентов вошли Тэмми Абрахам («Рома»), Уэсли Фофана («Лестер»), Луан Перес («Марсель») и Гернот Траунер («Фейеноорд»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги конеференций, по итогам которых «Рома» и «Фейеноорд» вышли в финал.

Финал Лиги конференций состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

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ФК Лестер
ФК Марсель
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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