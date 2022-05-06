Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 08:18

Моуринью обратился к Анчелотти: «Давай вместе победим в финалах!»

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после выхода команды в финал Лиги конференций обратился к своему коллеге из «Реала» Карло Анчелотти.

Королевский клуб ранее вышел в финал Лиги чемпионов, победив «Манчестер Сити».

«Позвольте мне передать послание моему другу и коллеге — великому Карлетто. Давай вместе победим в финалах!» — приводит слова Моуринью Football Italia.

В финале Лиги конференций «Рома» сыграет с «Фейеноордом». «Реал» в решающем матче Лиги чемпионов встретится с «Ливерпулем».

Напомним, что Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год. Его затем сменил Анчелотти.

Карло Анчелотти
Жозе Моуринью
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Америка продолжает скупать российских хоккеистов. Топ-5 наших игроков, которые собираются в НХЛ со следующего сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Лестера»: «В матчах с командами Моуринью очень трудно отыгрываться»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости