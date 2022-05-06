Моуринью обратился к Анчелотти: «Давай вместе победим в финалах!»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после выхода команды в финал Лиги конференций обратился к своему коллеге из «Реала» Карло Анчелотти.

Королевский клуб ранее вышел в финал Лиги чемпионов, победив «Манчестер Сити».

«Позвольте мне передать послание моему другу и коллеге — великому Карлетто. Давай вместе победим в финалах!» — приводит слова Моуринью Football Italia.

В финале Лиги конференций «Рома» сыграет с «Фейеноордом». «Реал» в решающем матче Лиги чемпионов встретится с «Ливерпулем».

Напомним, что Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год. Его затем сменил Анчелотти.