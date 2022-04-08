УЕФА проведет расследование инцидента после завершения матча «Буде-Глимт» — «Рома»

УЕФА проведет дисциплинарное расследование по итогам первого матча 1/4 финала Лиги конференций «Буде-Глимт» — «Рома» (2:1), после завершения которого случился конфликт между тренерами, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В заявлении на сайте норвежского клуба говорится, что после игры представитель тренерского штаба римского клуба атаковал одного из тренеров «Буде-Глимт».

Ранее тренер «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен рассказал о конфликте с представителем тренерского штаба «Ромы», Нуно Гомесом.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.