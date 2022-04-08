Тренер «Буде-Глимт» рассказал о конфликте с представителем тренерского штаба «Ромы»

Тренер «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен рассказал о конфликте с представителем тренерского штаба «Ромы», Нуно Гомесом, который произошел после завершения первого матча между командами в рамках 1/4 финала Лиги конференций.

«Это случилось в подтрибунном помещении. Он схватил меня за горло и припер к стенке. Мне оставалось только дать отпор», — рассказал тренер.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что инициатором конфликта стал именно 53-летний тренер «Буде-Глимт». В норвежском клубе опровергли эту информацию и сообщили, что тренер вратарей «Ромы» после инцидента был доставлен в полицию.

Ответная встреча состоится 14 апреля в Риме. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.