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Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Трабзонспор» в плей-офф Лиги конференций

22:27
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«Рома» на выезде победила «Трабзонспор» (2:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.

В составе победителей отличились Лоренцо Пеллегрини и Элдор Шомуродов. Ответный матч состоится 26 августа.

Лига конференций

Раунд плей-офф

Первый матч

«Трабзонспор» (Турция) — «Рома» (Италия) — 1:2 (0:0)

Голы: Корнелиус, 64 — Пеллегрини, 55, Шомуродов, 81

19 августа. Трабзон. Стадион «Хусейн Авни Акер».

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Евгений Петров все материалы автора

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