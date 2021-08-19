Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Трабзонспор» в плей-офф Лиги конференций
22:27
«Рома» на выезде победила «Трабзонспор» (2:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций.
В составе победителей отличились Лоренцо Пеллегрини и Элдор Шомуродов. Ответный матч состоится 26 августа.
Лига конференций
Раунд плей-офф
Первый матч
«Трабзонспор» (Турция) — «Рома» (Италия) — 1:2 (0:0)
Голы: Корнелиус, 64 — Пеллегрини, 55, Шомуродов, 81
19 августа. Трабзон. Стадион «Хусейн Авни Акер».
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