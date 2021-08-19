«Ракув» обыграл «Гент» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций
В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Ракув» победил «Гент» (1:0).
Единственный мяч на 64-й минуте забил Анджей Нивулис. В предыдущем раунде польский клуб обыграл «Рубин».
Эстонская «Флора» дома победила «Шэмрок Роверс» (4:2). Финский «КуПС» уступил берлинскому «Униону» (0:4). «Карабах» дома обыграл шотландский «Абердин» (1:0).
Лига конференций
Плей-офф. Путь чемпионов
Первые матчи
«Флора» (Эстония) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — 4:2 (2:1)
19 августа. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».
«КуПС» (Финляндия) — «Унион Б» (Германия) — 0:4 (0:3)
19 августа. Куопио. Стадион «Куопион Кескускенття».
«Ракув» (Польша) — «Гент» (Бельгия) — 1:0 (0:0)
Гол: Нивулис, 64
19 августа. Ченстохова. Стадион «Municipal Football Stadium Rakow».
«Карабах» (Азербайджан) — «Абердин» (Шотландия) — 1:0 (1:0)
19 августа. Баку. Стадион «Азерсун Арена».
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