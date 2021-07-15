«Спартак» Трнава обыграл «Мосту» в Лиге конференций
Состоялись ответные матчи первого отборочного раунда Лиги конференций.
Лига конференций
Первый отборочный раунд
Ответные матчи
«Богемианс Д» (Ирландия) — «Стьярнан» (Исландия) — 3:0 (1:0)
Первый матч — 1:1
15 июля. Дублин. Стадион «Далимаунт-Парк».
«Дечич» (Черногория) — «Дрита» (Косово) — 0:1 (0:0)
Первый матч — 1:2
15 июля. Тузи. Стадион «Tusko Polje».
«Ла Фиорита» (Сан-Марино) — «Биркиркара» (Мальта) — 1:1 (0:0)
Первый матч — 0:1
15 июля. Монтеджардино. Стадион «Igor Crescentini».
«Спартак Тр» (Словакия) — «Моста» (Мальта) — 2:0 (2:0)
Первый матч — 2:3
15 июля. Трнава. Стадион «Антон Малатински».
«Лачи» (Албания) — «Подгорица» (Черногория) — 3:0 д.в. (0:0, 1:0, 2:0)
Первый матч — 0:1
15 июля. Лачи. Стадион «Laci Stadium».
«Гзира Юнайтед» (Мальта) — «Сант-Хулия» (Андорра) — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 5:3
Первый матч — 0:0
15 июля. Та Кали. Стадион «Национальный».
«Влазния» (Албания) — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — 3:0
Первый матч — 1:3
«Шленск» (Польша) — «Пайде» (Эстония) — 2:0
Первый матч — 2:1
«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Милсами» (Молдавия) — 0:1
Первый матч — 0:0
«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Вележ» (Босния и Герцеговина) — 1:2
Первый матч — 1:2
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