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«Спартак» Трнава обыграл «Мосту» в Лиге конференций

15 июля 2021, 23:58

Состоялись ответные матчи первого отборочного раунда Лиги конференций.

Лига конференций

Первый отборочный раунд

Ответные матчи

«Богемианс Д» (Ирландия) — «Стьярнан» (Исландия) — 3:0 (1:0)

Первый матч — 1:1

15 июля. Дублин. Стадион «Далимаунт-Парк».

«Дечич» (Черногория) — «Дрита» (Косово) — 0:1 (0:0)

Первый матч — 1:2

15 июля. Тузи. Стадион «Tusko Polje».

«Ла Фиорита» (Сан-Марино) — «Биркиркара» (Мальта) — 1:1 (0:0)

Первый матч — 0:1

15 июля. Монтеджардино. Стадион «Igor Crescentini».

«Спартак Тр» (Словакия) — «Моста» (Мальта) — 2:0 (2:0)

Первый матч — 2:3

15 июля. Трнава. Стадион «Антон Малатински».

«Лачи» (Албания) — «Подгорица» (Черногория) — 3:0 д.в. (0:0, 1:0, 2:0)

Первый матч — 0:1

15 июля. Лачи. Стадион «Laci Stadium».

«Гзира Юнайтед» (Мальта) — «Сант-Хулия» (Андорра) — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0). Пенальти — 5:3

Первый матч — 0:0

15 июля. Та Кали. Стадион «Национальный».

«Влазния» (Албания) — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — 3:0

Первый матч — 1:3

«Шленск» (Польша) — «Пайде» (Эстония) — 2:0

Первый матч — 2:1

«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Милсами» (Молдавия) — 0:1

Первый матч — 0:0

«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Вележ» (Босния и Герцеговина) — 1:2

Первый матч — 1:2

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Евгений Петров все материалы автора

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