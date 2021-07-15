«Пушкаш Академия» прошла финский «Интер» в Лиге конференций

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций венгерский клуб «Пушкаш Академия» победил «Интер» из Турку (2:0). На своем поле финская команда сыграла вничью — 1:1. По сумме двух матче «Пушкаш Академия» вышла в следующий раунд, где сыграет с победителем пары «Клаксвик» (Фареры) — «РФШ» (Латвия).

Лига конференций

Первый отборочный раунд

«Лапи» (Косово) — «Шкупи» (Македония) — 1:1 (0:0)

Первый матч — 0:2

15 июля. Подуево. Стадион «Zahir Pajaziti Stadium».

«Пушкаш Академия» (Венгрия) — «Интер Т» (Финляндия) — 2:0 (1:0)

Первый матч — 1:1

«Ларн» (Северная Ирландия) — «Бала Таун» (Уэльс) — 1:0 (0:0)

Первый матч — 1:0

15 июля. Ларн. Стадион «Inver Park».

«Эсперанж» (Люксембург) — «Домжале» (Словения) — 1:1 (1:0)

Первый матч — 0:1

15 июля. Эсперанж. Стадион «Stade Alphonse Theis (Holleschbierg)».