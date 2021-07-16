«Брейдаблик», «Вележ», «Шленск» и «Милсами» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги конференций
«Брейдаблик» переиграл люксембургский «Расинг» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги конференций. В других встречах «Вележ» выиграл у «Колрейна» (2:1), «Шленск» одолел «Пайде» (2:0), «Сараево» проиграло «Милсами» (0:1).
Лига конференций
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
«Брейдаблик» (Исландия) — «Расинг Л» (Люксембург) — 2:0 (0:0)
Коупавогюр. Стадион «Korinn».
Первый матч — 3:2.
«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Вележ» (Босния и Герцеговина) — 1:2 (1:0)
Колрейн. Стадион «Шоуграундс».
Первый матч — 1:2.
«Шленск» (Польша) — «Пайде» (Эстония) — 2:0 (1:0)
Вроцлав. Стадион «Городской».
Первый матч — 2:1.
«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Милсами» (Молдавия) — 0:1 (0:1)
Сараево. Стадион «Асим Ферхатович-Хасе».
Первый матч — 0:0.
«Влазния» (Албания) — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — 3:0 (0:0)
Шкодер. Стадион «Loro Borici».
Первый матч — 1:3.
«Клаксвик» (Фарерские Острова) — РФШ (Латвия) — 2:4 д. в. (2:3, 0:0, 0:1)
Тофтир. Стадион «Тофтир».
Первый матч — 3:2.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю