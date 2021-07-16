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«Брейдаблик», «Вележ», «Шленск» и «Милсами» вышли во 2-й отборочный раунд Лиги конференций

00:45

«Брейдаблик» переиграл люксембургский «Расинг» в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги конференций. В других встречах «Вележ» выиграл у «Колрейна» (2:1), «Шленск» одолел «Пайде» (2:0), «Сараево» проиграло «Милсами» (0:1).

Лига конференций

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

«Брейдаблик» (Исландия) — «Расинг Л» (Люксембург) — 2:0 (0:0)

Коупавогюр. Стадион «Korinn».

Первый матч — 3:2.

«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Вележ» (Босния и Герцеговина) — 1:2 (1:0)

Колрейн. Стадион «Шоуграундс».

Первый матч — 1:2.

«Шленск» (Польша) — «Пайде» (Эстония) — 2:0 (1:0)

Вроцлав. Стадион «Городской».

Первый матч — 2:1.

«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Милсами» (Молдавия) — 0:1 (0:1)

Сараево. Стадион «Асим Ферхатович-Хасе».

Первый матч — 0:0.

«Влазния» (Албания) — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — 3:0 (0:0)

Шкодер. Стадион «Loro Borici».

Первый матч — 1:3.

«Клаксвик» (Фарерские Острова) — РФШ (Латвия) — 2:4 д. в. (2:3, 0:0, 0:1)

Тофтир. Стадион «Тофтир».

Первый матч — 3:2.

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Евгений Козинов все материалы автора

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