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«Сочи» — «Кешля»: стартовые составы команд

17:45
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22 июля состоится матч «Сочи» — «Кешля». Первая встреча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Барач, Прохин, Родригао, Заика, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Дуганджич.

Запасные: Адамов, Воробьев, Попов, Барсов, Терехов, Колмаков, Ангбан, Юрганов, Маммана.

«Кешля»: Намашко, Гыртымов, Гулиев, Гаджиев, Фелипе Сантос, Велизаде, Салахлы, Бойович, Юнанов, Нету, Гигаури.

Запасные: Валиев, Байрамов, Диниев, Ахундов, Амирджанов, Мустафаев, Абдуллаев, Магеррамлы.

Ответный матч «Кешля» — «Сочи» состоится на стадионе «Шафа» в Баку 29 июля.

Сочи — Кешлы (Баку)

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Иван Шитик все материалы автора

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