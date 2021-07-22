«Сочи» — «Кешля»: стартовые составы команд
17:45
22 июля состоится матч «Сочи» — «Кешля». Первая встреча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стали известны стартовые составы команд.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Барач, Прохин, Родригао, Заика, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Дуганджич.
Запасные: Адамов, Воробьев, Попов, Барсов, Терехов, Колмаков, Ангбан, Юрганов, Маммана.
«Кешля»: Намашко, Гыртымов, Гулиев, Гаджиев, Фелипе Сантос, Велизаде, Салахлы, Бойович, Юнанов, Нету, Гигаури.
Запасные: Валиев, Байрамов, Диниев, Ахундов, Амирджанов, Мустафаев, Абдуллаев, Магеррамлы.
Ответный матч «Кешля» — «Сочи» состоится на стадионе «Шафа» в Баку 29 июля.
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