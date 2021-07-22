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«Арарат» уступил «Шленску» на своем поле в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций

17:54
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Армянский «Арарат» уступил польскому «Шленску» на своем поле в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Команда из Польши переиграла соперника со счетом 4:2.

Лига конференций

2-й отборочный раунд

«Арарат Е» (Армения) — «Шленск» (Польша) — 2:4 (0:1)

22 июля. Гюмри. Стадион Городской стадион.

«Астана» (Казахстан) — «Арис» (Греция) — 2:0 (1:0)

22 июля. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».

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Иван Шитик все материалы автора

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