«Арарат» уступил «Шленску» на своем поле в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций
17:54
Армянский «Арарат» уступил польскому «Шленску» на своем поле в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Команда из Польши переиграла соперника со счетом 4:2.
Лига конференций
2-й отборочный раунд
«Арарат Е» (Армения) — «Шленск» (Польша) — 2:4 (0:1)
22 июля. Гюмри. Стадион Городской стадион.
«Астана» (Казахстан) — «Арис» (Греция) — 2:0 (1:0)
22 июля. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».
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