Сегодня, 22 июля, «Сочи» на своем поле сыграет против «Кешлы» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды сыграют друг против друга впервые. Главный тренер клуба из Баку Санан Гурбанов назвал «Сочи» очень серьезной командой.

Ответная встреча состоится 29 июля в Азербайджане.

За матчем «Сочи» — «Кешлы» можно следить на сайте «СЭ», а также в видеотрансляции на «Матч ТВ»