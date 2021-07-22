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«Сочи» — «Кешлы»: где смотреть матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций

17:00
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов. Фото ФК «Сочи»
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов. Фото ФК «Сочи»
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Сегодня, 22 июля, «Сочи» на своем поле сыграет против «Кешлы» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды сыграют друг против друга впервые. Главный тренер клуба из Баку Санан Гурбанов назвал «Сочи» очень серьезной командой.

Ответная встреча состоится 29 июля в Азербайджане.

За матчем «Сочи» — «Кешлы» можно следить на сайте «СЭ», а также в видеотрансляции на «Матч ТВ»

Сочи — Кешлы (Баку)

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Сергей Ревенко все материалы автора

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