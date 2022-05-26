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Дзаньоло — о победе в финале Лиги конференций: «Моя мечта детства сбылась»

Дзаньоло прокомментировал победу над «Фейеноордом» в финале Лиги конференций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло прокомментировал победу над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций. Итальянец стал автором единственного гола в этой встрече.

«Моя мечта детства сбылась. Этот трофей для наших болельщиков. Я счастлив. Эмоции бьют через край. У нас сильная команда. Теперь надо как следует насладиться этой победой», — цитирует пресс-служба УЕФА Дзаньоло.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
Футбол
Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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