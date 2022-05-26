Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло прокомментировал победу над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций. Итальянец стал автором единственного гола в этой встрече.

«Моя мечта детства сбылась. Этот трофей для наших болельщиков. Я счастлив. Эмоции бьют через край. У нас сильная команда. Теперь надо как следует насладиться этой победой», — цитирует пресс-служба УЕФА Дзаньоло.

Напомним, «Рома» стала победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференций.