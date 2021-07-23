Солигорский «Шахтер» проиграл «Фоле» в Лиге конференций
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Солигорский «Шахтер» потерпел поражение от «Фолы» (1:2) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций.
Ответная игра состоится 29 июля.
Лига конференций
2-й отборочный раунд
Путь чемпионов
«Шахтер С» (Белоруссия) — «Фола» (Люксембург) — 1:2 (0:2)
22 июля. Солигорск. Стадион «Строитель».
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