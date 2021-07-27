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«Теута» в дополнительное время обыграла «Интер Эскальдес» в отборе Лиги конференций

21:42
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В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций албанская «Теута» победила андоррский «Интер Эскальдес» (3:0). Для победы команде понадобилось дополнительное время.

Следующим соперником албанского клуба станет ирландский «Шэмрок Роверс».

Лига конференций

Второй отборочный раунд. Путь чемпионов

Ответный матч

«Интер Эскальдес» (Андорра) — «Теута» (Албания) — 0:3 д.в. (0:1, 0:1, 0:1)

Первый матч — 2:0

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Евгений Петров все материалы автора

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