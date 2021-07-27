«Теута» в дополнительное время обыграла «Интер Эскальдес» в отборе Лиги конференций
21:42
В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций албанская «Теута» победила андоррский «Интер Эскальдес» (3:0). Для победы команде понадобилось дополнительное время.
Следующим соперником албанского клуба станет ирландский «Шэмрок Роверс».
Лига конференций
Второй отборочный раунд. Путь чемпионов
Ответный матч
«Интер Эскальдес» (Андорра) — «Теута» (Албания) — 0:3 д.в. (0:1, 0:1, 0:1)
Первый матч — 2:0
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