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«Хайдук» переиграл «Тобол» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций

22 июля 2021, 23:58
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«Хайдук» переиграл «Тобол» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Хорватский клуб выиграл со счетом 2:0.

Лига конференций

2-й отборочный раунд

«Хайдук С» (Хорватия) — «Тобол Кс» (Казахстан) — 2:0 (1:0)

22 июля. Сплит. Стадион «Полюд''.

«Хабнарфьердюр» (Исландия) — «Русенборг» (Норвегия) — 0:2 (0:0)

22 июля. Хабнарфьердюр. Стадион «Каплакрикавеллур».

«Уйпешт» (Венгрия) — «Вадуц» (Лихтенштейн) — 2:1 (1:0)

22 июля. Будапешт. Стадион «Ференц Суса».

«Дандолк» (Ирландия) — «Левадия» (Эстония) — 2:2 (2:2)

22 июля. Дандолк. Стадион «Ориэл Парк».

«Дрита» (Косово) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 0:0

22 июля. Гнилане. Стадион «Gjilan City Stadium».

«Погонь» (Польша) — «Осиек» (Хорватия) — 0:0

22 июля. Щецин. Стадион «Florian Krygier».

«Валюр» (Исландия) — «Буде-Глимт» (Норвегия) — 0:3 (0:1)

22 июля. Рейкьявик. Стадион «Vodafonevollrinn».

«Партизан» (Сербия) — ДАК (Словакия) — 1:0 (1:0)

22 июля. Белград. Стадион «Партазана».

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Иван Шитик все материалы автора

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