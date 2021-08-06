«Рубин» — о матче с «Ракувом»: «Сегодня у нас не все клеилось, кто-то из игроков был не в форме»
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Пресс-служба «Рубина» в Instagram отреагировала на результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува» (0:0).
Клуб пошутил над ситуацией с футболками, на которых во время игры стали отклеиваться буквы и номера.
«Сегодня у нас не все клеилось, кто-то из игроков был не в форме — нулевая ничья в первом матче с «Ракувом», — говорится в сообщении клуба.
Ответный матч пройдет в следующий четверг, 12 августа, в Казани.
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