«Рубин» — о матче с «Ракувом»: «Сегодня у нас не все клеилось, кто-то из игроков был не в форме»

Пресс-служба «Рубина» в Instagram отреагировала на результат первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува» (0:0).

Клуб пошутил над ситуацией с футболками, на которых во время игры стали отклеиваться буквы и номера.

«Сегодня у нас не все клеилось, кто-то из игроков был не в форме — нулевая ничья в первом матче с «Ракувом», — говорится в сообщении клуба.

Ответный матч пройдет в следующий четверг, 12 августа, в Казани.