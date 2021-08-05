«Ракув» и «Рубин» сыграли вничью в первом квалификационном матче Лиги конференций

«Рубин» провел первый матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува». Встреча проходила в Польше и закончилась со счетом 0:0.

Матч проходил в непростых погодных условиях: на протяжении всей встречи шел сильный дождь.

Это отразилось на зрелищности матча. Но еще сильнее это сказалось на форме «Рубина»: под сильным дождем с футболок стали отклеиваться буквы и номера.

На второй тайм некоторые футболисты российской команды вышли в футболках, на которых игровые номера были нарисованы маркером. Однако главный арбитр встречи не разрешил футболистам выступать в таком виде и отказывался давать свисток о начале второго тайма, пока казанцы не облачились в нормальные футболки.

Ответный матч пройдет в следующйи четверг, 12 августа, в Казани.

Лига конференций

3-й отборочный раунд

«Ракув» (Польша) — «Рубин» (Россия) — 0:0

«Ракув» (Польша): Ковачевич, Арсенич, Невулис, Полетанович, Тудор, Цебуля (Муселик, 82), Папаниколау (Шелаговски, 77), Кун, Иви Лопес, Гутковский (Алешандре Гедеш, 67), Вдовяк (Длугош, 67).

«Рубин» (Россия): Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Шатов (Костюков, 29), Зуев (В.Игнатьев, 18), Йевтич (Мусаев, 84), Кварацхелия (Бакаев, 84), Абильдгор, Деспотович, Хакшабанович.

Предупреждения: Полетанович, 43. Папаниколау, 59. Арсенич, 79. Кун, 83. Костюков, 90+2.

Судья: Силва Пинейру (Португалия).

5 августа. Ченстохова. Стадион «Municipal Football Stadium Rakow».