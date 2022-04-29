Роджерс считает, что «Лестер» недостаточно качественно действовал в последней трети против «Ромы»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал ничью с «Ромой» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Полагаю, мы сыграли хорошо, у нас было преимущество. У соперника очень опасные игроки, и я очень доволен, как мы действовали. Это полуфинал, нам хотелось начать хорошо — интенсивно и в высоком темпе. Разве что, мы недостаточно качественно действовали в последней трети», — цитирует пресс-служба УЕФА Роджерса.

Ответная игра пройдет в Италии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.