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Моуринью уверен, что полгода назад «Рома» бы проиграла «Лестеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Лестером» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Считаю, что пять или шесть месяцев назад мы бы проиграли этот поединок. Мы бойко начали матч, серьезно давили и не оставляли сопернику свободного пространства. Затем мы снизили обороты и пропустили необязательной гол. Теперь все решится в Риме», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Ответная игра пройдет в Италии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033446--leicester-vs-roma/updates/
Футбол
Лига конференций
ФК Лестер
ФК Рома
Жозе Моуринью
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