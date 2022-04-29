Моуринью уверен, что полгода назад «Рома» бы проиграла «Лестеру»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Лестером» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Считаю, что пять или шесть месяцев назад мы бы проиграли этот поединок. Мы бойко начали матч, серьезно давили и не оставляли сопернику свободного пространства. Затем мы снизили обороты и пропустили необязательной гол. Теперь все решится в Риме», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Ответная игра пройдет в Италии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.