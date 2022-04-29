Главный тренер «Олимпика» Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение от «Фейеноорда» (2:3) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«На таком уровне нельзя допускать такие ошибки. Нам не дали показать свою игру. Игроки стали нервничать, и это привело к ошибкам. Нам нужно извлечь из этого уроки к ответному матчу», — цитирует пресс-служба УЕФА Сампаоли.

Ответная встреча пройдет в следующий четверг, 5 мая, в Марселе. Начало — в 22.00 по московскому времени.