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Сегодня, 06:08

«Нам не дали показать свою игру». Сампаоли — о поражении от «Фейеноорда»

Сампаоли назвал причины поражения от «Фейеноорда»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Олимпика» Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение от «Фейеноорда» (2:3) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«На таком уровне нельзя допускать такие ошибки. Нам не дали показать свою игру. Игроки стали нервничать, и это привело к ошибкам. Нам нужно извлечь из этого уроки к ответному матчу», — цитирует пресс-служба УЕФА Сампаоли.

Ответная встреча пройдет в следующий четверг, 5 мая, в Марселе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033447--feyenoord-vs-marseille/updates/
Лига конференций
ФК Марсель
ФК Фейеноорд
Хорхе Сампаоли
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