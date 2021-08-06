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Президент «Партизана» заявил, что судья повлиял на итог матча Лиги конференций с «Сочи»

10:34
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Президент «Партизана» Милорад Вучелич заявил, что арбитр Дмитрий Мунтян повлиял на исход первого матча третьего отборочного раунда Лиги конференций против «Сочи» (1:1).

«Мы не удовлетворены, судья провел нехорошую работу, пенальти не было. Наша команда приезжала сюда за победой, поэтому мы не удовлетворены. «Сочи» — очень хорошая команда, с отличными игроками и тренером, но сегодня арбитр сильно вмешался в результат, поставив пенальти, потому что не было ВАР. Это единственное, что было плохого сегодня, остальное — хорошо. Ожидали, что победим сегодня, но не получилось. Теперь ждем хорошего результата от нашей команды в ответном матче. Сейчас возвращение домой, у нас еще игра в чемпионате, через неделю примем «Сочи», — приводит ТАСС слова Вучелича.

Единственный гол в матче «Сочи» забил с пенальти, назначенного после падения Сергея Терехова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12071643

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Иван Торопцев все материалы автора

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