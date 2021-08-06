Слуцкий поделился ожиданиями от ответного матча с «Ракувом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после ничьей с «Ракувом» в матче Лиги конференций (0:0) отметил, что игра получилась хорошей с обеих сторон.

— Очень интенсивная игра, на очень высоких скоростях, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба. - Быстрое мокрое поле. Поэтому, мне кажется, хороший матч с двух сторон. С взаимными шансами. К сожалению, когда мы делаем две вынужденные замены в первом тайме, это сильно ослабляет потенциал будущих замен. Потому что у нас оставался всего один временной слот, и мы его максимально оттягивали. Поэтому не было возможности усилить игру заменами во втором тайме. Но игра и результат оставляют шансы обеим командам в ответной встрече.

— Какие игроки соперника вас впечатлили больше всего?

— Мы изучали команду. Там много сильных футболистов. На мой взгляд, сегодня очень хорошую игру провели оба крайних защитника и Иви Лопес.

— Какой игры нам ждать в Казани?

— Будет интересный, интенсивный, насыщенный и трудный матч.

Ответный матч пройдет в следующий четверг, 12 августа, в Казани.