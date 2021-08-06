«Рубин» устроил шуточный аукцион формы с отклеившимися номером и фамилией

«Рубин» в своем Twitter устроил аукцион с футбольной формой, в которой казанцы играли во время матча Лиги конференций против «Ракува» (0:0). Прямо во время игры от футболок стали отклеиваться буквы и номера.

Клуб обратился к болельщикам с предложением указать свою цену за одну из таких футболок.

Ответный матч «Рубин» — «Ракува» пройдет в следующий четверг, 12 августа, в Казани.