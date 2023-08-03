Стипиди: «В Лиге Европы и Лиге конференций играют какие-то аулы со всей Европы»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди подверг критике формат квалификационных раундов Лиги Европы и Лиги конференций.

«Просто противно смотреть на то, что УЕФА делает с Лигой Европы и Лигой конференций. Там играют какие-то аулы со всей Европы — аулы! Что это вообще за команды? Нигде больше о них не услышишь. И они считают, что за счет этого расширения развивают футбол. А на самом деле развитие футбола заключается в повышении его качества и зрительского интереса к нему», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Квалификация Лиги конференций проходит с 12 июля по 31 августа. 22 команды попадут в групповой этап турнира через квалификацию.