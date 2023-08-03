«Осиек», «Дила», «Левски», «Нефтчи» и «Омония» вышли в 1/2 финала квалификации Лиги конференций

Стали известны пять клубов, которые сыграют в полуфинале квалификации Лиги конференций-2023/24.

«Залаэгерсег» проиграл «Осиеку» в ответном матчей со счетом 1:2. По сумме двух встреч (3:1) в следующий раунд прошла хорватская команда.

«Дила» во втором матче оказалась сильнее «Ворскла» (3:1, первая игра — 1:2) и вышла в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

«Левски» обыграл «Шкупи» со счетом (1:0). В первом матче болгарский клуб тоже одержал победу (2:0) и по сумме двух встреч прошел дальше.

«Нефтчи» во втором раунде квалификации выбил «Железничар» (2:2, 2:0), а «Омония» — «Габалу» (3:2, 4:1).